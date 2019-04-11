Соцсети позволяют оптимально использовать время: быстрые сообщения одновременно большому количеству людей, мгновенное получение реакции.

Соцсети позволяют оптимально использовать время: быстрые сообщения одновременно большому количеству людей, мгновенное получение реакции.В чем заключается немыслимое обаяние социальных сетей? Почему традиционные СМИ, в том числе и телевидение, прибегают к соцсетям как к дополнительному инструменту распространения информации? Почему сегодня свои страницы в соцсетях имеют государственные структуры, а совершенно разные люди абсолютно разных профессий, национальностей, религиозных и политических взглядов ведут свои блоги?Конечно, для коммуникации с аудиторией, причем в самом быстром формате. А время, как известно, - самая высокая ценность. И соцсети позволяют оптимально его использовать: быстрые сообщения одновременно большому количеству людей, мгновенное получение реакции.Эксперты утверждают, что россияне уже воспринимают организации, не имеющие своих соцсетей, как «неповоротливых пыльных мамонтов из прошлого». Коллектив Владимирстата решил не отставать от тренда времени и открыл свои страницы в четырех самых популярных сетях:Страницы Владимирстата в социальных сетях:Свою деятельность в социальных сетях владимирские статистики начали в конце января т.г. Необходимо было продумать форматы подачи информации, а, главное, начать выстраивать диалог с аудиторией. Мы пытаемся отойти от сухого изложения, ведь соцсети - территория простого и доступного языка.И вот спустя два месяца, накопив приличный багаж статистической информации, сообщений и фотографий мы решили через СМИ пригласить владимирцев на свои страницы.То, что статистика сложная наука, знают все. Теперь с выходом Владимирстата в социальные сети у любого активного владимирца есть возможность восполнить пробелы в своем статистическом багаже.Присоединяетесь, комментируйте нашу информацию, задавайте вопросы. Давайте постигать оцифрованную жизнь вместе! Мы в силах это сделать интересно, весело, а главное, с пользой для себя и других.Знаете, какое событие коснется каждого россиянина в 2020 году? Это Всероссийская перепись населения, которая пройдет с 1 по 31 октября. Сколько же всего интересного накопилось в стране и Владимирской области за историю проведения этих статистических исследований! О них и о деталях подготовки к новой переписи также можно узнать из специального блога «Всероссийская перепись населения - 2020» в социальных сетях, который ведет служба по подготовке и проведению ВПН-2020 Владимирстата.Теперь Вы знаете, где можно не только найти все самую актуальную информацию по переписной тематике, но и получить ответы на интересующие вопросы. А ведь их с приближением переписи будет всё больше. Помните об этой возможности!Всероссийская перепись населения 2020 на страницах Владимирстата в социальных сетях:И еще об одной новации, теперь уже на официальном портале Владимирстата. В наше время, чтобы везде успеть, быть «на гребне волны» очень важно получать и обрабатывать информацию правильно. Стремительный темп жизни делает из нас визуалов - людей, воспринимающих большую часть информации с помощью зрения. Для визуалов ведущим является образ. Графическое представление информации позволяет им быстрее ее воспринять. Такая форма подачи информации охотно используется и в СМИ.Поэтому не случайно представлению статистической информации в виде инфорграфики, Владимирстат стал уделять повышенное внимание. Приглашаем всех заинтересовавшихся на сайт Владимирстата в рубрику «».Вас ждет уже 12 выпусков, характеризующих самые разные стороны современной жизни владимирцев. Их число еженедельно увеличивается, давая возможность увидеть действительность с нового угла зрения. На то он и калейдоскоп!