В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд проиграл испанской Барселоне со счетом 0:1. Главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от противостояния с каталонской командой.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" проиграл испанской "Барселоне" со счетом 0:1. Главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от противостояния с каталонской командой."Очень нервно начали матч, не дорожили мячом, плохо прессинговали. Но после пропущенного мяча играли получше, – приводит слова Сульшера пресс-служба УЕФА. – Некоторые ребята сегодня вообще прыгнули выше головы, хотя результат удручает".Норвежский специалист отметил блестящее перемещение Лионеля Месси и Луиса Суареса во время гола: "Месси – фантастический игрок. Техника, видение поля... Сегодня был не наш вечер. Гостям немного повезло, что мяч попал в Люка Шоу и изменил направление. Но согласитесь, "МЮ" бился сегодня изо всех сил".Ответная игра состоится во вторник, 16 апреля, и пройдет на поле стадиона "Камп Ноу" в Барселоне: "Мы поработаем над некоторыми деталями перед ответной встречей, но нам в Испании обязательно надо забивать. И мы знаем, что можем сделать это", – заключил Сульшер.