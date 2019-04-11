Поклонники гадают, кто станет новым подопечным Тимати после ухода Егора Крида из Black Star. Некоторые СМИ уже назвали имя достойного претендента.

Поклонники гадают, кто станет новым подопечным Тимати после ухода Егора Крида из Black Star. Некоторые СМИ уже назвали имя достойного претендента.К известному лейблу может присоединиться музыкант Кирилл Нечаев. Молодой человек умеет имитировать голоса популярных исполнителей. Своими достижениями артист делится в Instagram. На его страницу уже подписались более 700 тысяч пользователей."Я решил проникнуть на Black Star, как женщина с белорусским трикотажем, и навязывать свои услуги", – поделился музыкант с подписчиками. Позднее Кирилл Нечаев добавил, что создаст собственный лейбл, на котором "он будет один, но с кучей голосов". Официальных комментариев от представителей продюсерского центра пока не поступало.Напомним, что причиной конфликта между певцом и рэпером Тимати стал финансовый вопрос. Артист получал всего лишь 20от всей выручки за выступления, но настаивал на половине. В итоге обе стороны так и не смогли прийти к соглашению. Сотрудники лейбла отказались продлевать с музыкантом контракт, срок которого истек в начале марта.После ухода из Black Star Егор Крид больше не имеет права выступать на сцене под псевдонимом. Недавно СМИ сообщили, что певец хочет приобрести 8% лэйбла Тимати за большие деньги. Внушительную сумму ему разрешили выплатить в рассрочку, уточняет "".