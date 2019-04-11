Трехлетняя дочь знаменитости обожает выступать на сцене. Кети Топурия не исключает, что Оливия пойдет по ее стопам.

Трехлетняя дочь знаменитости обожает выступать на сцене.Кети Топурия не исключает, что Оливия пойдет по ее стопам.Певица и другие участники группы "А-Студио" заглянули напремию Top Hit Music Award. КетиТопурия с удовольствием ответили на вопросы журналистов, которые освещали музыкальноесобытие.Артистка призналась, что не обрадуется, если ее наследница пойдет по ее стопам. Однако если окажется, что Оливия обладает отличными вокальнымиданными, то, скорее всего, поддержит ее стремление посвятить жизнь сцене. КетиТопурия заметила, что малышка очень хочет быть певицей."У нее какая-то идея фикс, но я быне хотела пускать ее в шоу-бизнес, чтобы она пела,гастролировала. Но если я замечу, что у нее реально крутыеданные, то почему бы и нет. Тем более, что это та сфера,где я могу ее продвигать, помогать. Очень удобненько", -рассудила звезда.Поделилась звезда и своими планами. Вместе с другими музыкантами"А-Студио" она готовится выпустить новый трек, который, по словам артистки,обещает быть крутым. На новую песню будет снято музыкальное видео.Напомним, четыре года была замужем забизнесменом Львом Гейхманом. В этом браке родилась малышка Оливия. Появление ребенкане сплотило семью: в 2017 году предприниматель и певица развелись.и ее экс-супруг поддерживают теплые отношения ради дочери. Об этом сообщает .