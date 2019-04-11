ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливают местонахождение пропавшего без вести Бранеца Николая Николаевича...

ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливают местонахождение пропавшего без вести Бранеца Николая Николаевича, 07.12.1987 года рождения, жителя г. Москвы, который 9 апреля 2019 года ушел из дома на улице Борисовские пруды и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 30-35 лет, плотного телосложения, рост 175-180 см., лицо овальное, глаза карие.Был одет: синие джинсы, синий свитер, черные кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22