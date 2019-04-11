ОМВД России по району Нагатинский затон устанавливают местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Вергелес Валентины Владимировны

ОМВД России по району Нагатинский затон устанавливают местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Вергелес Валентины Владимировны, 14.02.2002 года рождения, жительницу г. Москвы, которая 8 апреля 2019 года ушла из дома на Судостроительной улице и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 20 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, нос прямой, волосы прямые темно-русые.Была одета:куртка-парка темно синего цвета, черные кроссовки, черные джинсы, рубашка с рисунком в клетку.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22