Эдгард Запашный стал жертвой агрессивного медведя. Хищник оказался в кабинете директора цирка. Брат дрессировщика Аскольд Запашный сбежал с места происшествия.

Эдгард Запашный стал жертвой агрессивного медведя. Хищникоказался в кабинете директора цирка. Брат дрессировщика Аскольд Запашный сбежалс места происшествия.Видео с подписью "На меня напал медведь!"появилось в Instagram ивсполошило поклонников известного дрессировщика. Но вскоре они вздохнули соблегчением: выяснилось, что директор Большого московского цирка разыграл своихподписчиков.Медведь в кадре действительно присутствует. Сначала Запашныйснимал репетицию, выступая в качестве оператора. Когда переводитобъектив к себе под ноги, видно, что рядом с дрессировщиком на полу сидиткрошечный медвежонок. Лапы у грозного хищника разъезжаются, но он не отпускаетшнурков ботинок , пишет .На следующем видео медвежонок уже оккупировал кабинетдиректора цирка. Эдгард утверждает, что зверь пытается занять его место. Еслиэто не получится сегодня, то хозяин тайги повторит свою попытку чуть позже,когда подрастет. Дрессировщик говорит, что это очень опасный инцидент.Далее выясняется, что 2-месячный хищник, у которого еще непрорезались зубы, привел с собой брата. А брат Эдгарда Запашного, Аскольд,просто сбежал при виде такой угрозы. Два медведя пытаются зализатьдрессировщика до смерти.Подписчики поддержали шутливый тон , признав, что это самое ужасное нападение медведя на человека, которое имкогда-либо приходилось видеть. И призвали артиста впредь быть осторожнее приобращении с такими опасными хищниками.