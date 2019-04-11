В районе Соколиная Гора в Москве загорелось административное здание. Общая площадь пожара составляет 120 квадратных метров.

В районе Соколиная Гора в Москве загорелось административное здание. Общая площадь пожара составляет 120 квадратных метров.Как уточняется, открытое горение произошло на первом и втором этажах административного здания, расположенного по адресу 1-й Кирпичный переулок, дом 17А.В этом здании расположены полиграфические и типографические фирмы, клуб настольного тенниса, спортивный клуб и многое другое, передает ТАСС. Никакой информации о пострадавших в результате ЧП пока не поступало.