В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное делоПолицейские задержали 29 и 26-летнего жителей одного из сел Александровского района, которых подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Во время обысков оперативники изъяли около 70 граммов героина. Запрещенные вещества молодые люди планировали сбыть на территории района бесконтактным способом.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Их заключили под стражу.Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители проводят проверку на причастность злоумышленников к совершению иных преступлений.