В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело
Полицейские задержали 29 и 26-летнего жителей одного из сел Александровского района, которых подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Во время обысков оперативники изъяли около 70 граммов героина. Запрещенные вещества молодые люди планировали сбыть на территории района бесконтактным способом.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Их заключили под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители проводят проверку на причастность злоумышленников к совершению иных преступлений.