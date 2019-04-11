Долг составил около 400 тысяч рублей
Долг составил около 400 тысяч рублей
Генерального директора ООО «Карьероуправление» подозревают в полной невыплате заработной платы.
С июля по октябрь 2018 года руководитель, имея возможность своевременно выплачивать вознаграждение за труд своих сотрудников, не выполнил обязательства, чем нарушил трудовые права граждан.
Потерпевшими признали 7 работников, которым причинён ущерб на общую сумму примерно в 400 тысяч рублей.
Следователь добился полного возмещения ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.