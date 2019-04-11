У фигурантов изъято около 70 граммов наркотического средства.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Александровскому району при проведении совместных оперативных мероприятий с инспекторами ГИБДД задержали 29 и 26-летнего жителей одного из районных сел. Молодые люди подозреваются в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.В ходе личного досмотра, а также обысков, проведенных по местам проживания задержанных, оперативники изъяли около 70 граммов героина, из которого могло быть изготовлено до 90 условных разовых доз.Полицейскими установлено, что запрещенные вещества фигуранты планировали сбыть на территории Александровского района бесконтактным способом.В отношении подозреваемых следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п «г» ч. 4 ст. 228.1 (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемых к совершению иных преступлений.