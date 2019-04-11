Погуляли на 400 тысяч. В ходе судебного заседания, состоявшегося в среду, 10 апреля, по делу Кокорина и компании была озвучена сумма, которую спортсмены потратили в день драки.

Погуляли на 400 тысяч. В ходе судебного заседания, состоявшегося в среду, 10 апреля, по делу Кокорина и компании была озвучена сумма, которую спортсмены потратили в день драки.Согласно чеку из кофейни, итоговый ценник превысил 260 тысяч рублей. Далее — еще два чека из клуба общей стоимостью более 130 тысяч рублей. Как итог — полгода в СИЗО, напоминает телеканал "Россия 24".В ходе слушания были допрошены еще два свидетеля. Это Геннадий Куропаткин, друг детства Александра Кокорина, и бариста Андрей Кондратский. Следующее заседание по делу футболистов начнется в полдень 11 апреля.