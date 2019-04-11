В столице разогнали Международный саммит ведьм. Запланированное в музее-заповеднике Царицыно мероприятие было отменено руководством усадьбы в день проведения – 6 апреля.

В столице разогнали Международный саммит ведьм. Запланированное в музее-заповеднике "Царицыно" мероприятие было отменено руководством усадьбы в день проведения – 6 апреля.Глава "Империи сильнейших ведьм" АленаПолынь считает такие действия со стороны музея безосновательными. Онарассказала, что за десять минут до начала ее вызвала поговорить женщина,представившаяся сотрудницей учреждения Ольгой Пугач. Якобы в отдельном кабинетеПолынь продержали час, выставляя все новые требования.Потом ведьме и вовсе заявили, что ихсаммит отменяется. В это время участников мероприятия в зале окружилисотрудники охраны, что вызвало среди присутствующих панику. "Там, между прочим,были иностранные гости, некоторые были с детьми. Люди испугались и подумали,что это теракт", – цитирует Алену ПолыньПо ее словам, никаких официальныхоснований для отказа в проведении мероприятия у руководства музея не было. Витоге собравшихся вывели из зала сотрудники ЧОП. Сейчас участникинесостоявшегося саммита ведьм собираются защитить свои права. По словам АленыПолынь, жалобы уже направляются ими в прокуратуру и другие органы власти.Глава "Империи сильнейших ведьм" отметила, что в результатеинцидента участники саммита получили жуткий стресс. Иностранцы уже пишут жалобыв свои посольства и министерства иностранных дел.