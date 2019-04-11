В столице разогнали Международный саммит ведьм. Запланированное в музее-заповеднике Царицыно мероприятие было отменено руководством усадьбы в день проведения – 6 апреля.
В столице разогнали Международный саммит ведьм. Запланированное в музее-заповеднике "Царицыно" мероприятие было отменено руководством усадьбы в день проведения – 6 апреля.
Глава "Империи сильнейших ведьм" Алена
Полынь считает такие действия со стороны музея безосновательными. Она
рассказала, что за десять минут до начала ее вызвала поговорить женщина,
представившаяся сотрудницей учреждения Ольгой Пугач. Якобы в отдельном кабинете
Полынь продержали час, выставляя все новые требования.
Потом ведьме и вовсе заявили, что их
саммит отменяется. В это время участников мероприятия в зале окружили
сотрудники охраны, что вызвало среди присутствующих панику. "Там, между прочим,
были иностранные гости, некоторые были с детьми. Люди испугались и подумали,
что это теракт", – цитирует Алену Полынь
По ее словам, никаких официальных
оснований для отказа в проведении мероприятия у руководства музея не было. В
итоге собравшихся вывели из зала сотрудники ЧОП. Сейчас участники
несостоявшегося саммита ведьм собираются защитить свои права. По словам Алены
Полынь, жалобы уже направляются ими в прокуратуру и другие органы власти.
Глава "Империи сильнейших ведьм" отметила, что в результате
инцидента участники саммита получили жуткий стресс. Иностранцы уже пишут жалобы
в свои посольства и министерства иностранных дел.