Владимирский общественник хочет сохранить реликтовые деревья

Владимирский общественник хочет сохранить реликтовые деревьяИз-за пала травы в пойме Клязьмы на озере Глубоком погибли многолетние дубы. Видео в соцсетях распространяет общественник Александр Корольков. Он хочет сохранить реликтовые деревья.Я пришёл на излюбленное владимирцами место и увидел, что здесь бывают весьма плохие люди. Которые подожгли траву, а огонь перекинулся на старые дубы», - рассказывает Александр Корольков.По словам общественника, необходимо создать вокруг Владимира «зеленый пояс» неприкосновенных земель рекреационного назначения. Речь идет о создании Особо охраняемой природной территории «Заклязьменская пойма». Александр Корольков хочет собрать инициативную группу неравнодушных людей, а затем - некоммерческий фонд по возрождению зеленых насаждений областной столицы и ее окрестностей.