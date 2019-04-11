Сумма материального ущерба составила 8 тысяч рублей

Сумма материального ущерба составила 8 тысяч рублейВ конце марта этого года в полицию в Покрове обратился местный житель, сообщивший о пропаже у него мобильного телефона. Сумма материального ущерба составила 8 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Правоохранители установили, что к хищению может быть причастна 33-летняя знакомая потерпевшего, которая накануне была в у него гостях.Подозреваемую задержали прямо во время попытки продать похищенный телефон.В отношении ранее судимой женщины возбуждено уголовное дело за кражу. Ей может грозить до двух лет лишения свободы.