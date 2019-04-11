В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело.
В конце марта текущего года в ОМВД России по Петушинскому району обратился местный житель, сообщивший о пропаже у него мобильного телефона. Сумма материального ущерба, причиненного собственнику, составила 8 000 рублей.
Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий в результате которого установили, что к хищению может быть причастна 33-летняя знакомая потерпевшего, которая накануне была в гостях у мужчины.
Подозреваемая была задержана на территории города Покрова во время попытки реализовать похищенный телефон.
В настоящее время в отношении ранее судимой местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).
Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.