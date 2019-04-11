На него обрушилась крыша

На него обрушилась крышаГлавного инженера ООО «Вперед» в Селивановском районе подозревает в нарушении правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.Предприятие занимается разведением крупного рогатого скота и производством молочной продукции. У общества есть несколько подразделений, в том числе коровник в деревне Неклюдово.В конце января этого года главный инженер предприятия при обходе хозяйства увидел, что на крыше коровника скопилось много снега и наледи, но ничего не сделал, чтобы кровлю очистили.Ночью произошёл сход снега, крыша коровника обрушилась. Находившийся на смене скотник, не раздумывая, побежал спасать коров.Работник получил травму головы и перелом рёбер. Пострадавший до сих пор проходит лечение.Главный инженер общества признал своё бездействие. Увидев ситуацию, он думал, что всё обойдётся и крыша не обрушится.