При заключении кредитного договора злоумышленник представил фиктивную справку о доходах от организации, в которой не работал...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Тверскому району задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в сфере кредитования.В полицию с заявлением обратился представитель одного из столичных банков. Он сообщил, что неизвестный мужчина в офисе банка на Тихвинской улице получил потребительский кредит на сумму около 550 тысяч рублей, представив необходимый пакет документов. Однако в дальнейшем было установлено, что часть документов являются поддельными, а выплаты по договору кредитования не производятся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Большая Дмитровка задержали подозреваемого – 25-летнего москвича. Установлено, что при заключении кредитного договора злоумышленник представил фиктивную справку о доходах от организации, в которой не работал.Отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60