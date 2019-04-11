Пешеход на зебре стал жертвой
футболиста-гонщика. Игрок московского Спартака Аяз Гулиев сбил
гражданина США и набросился на пострадавшего с кулаками.
Пешеход на "зебре" стал жертвой
футболиста-гонщика. Игрок московского "Спартака" Аяз Гулиев сбил
гражданина США и набросился на пострадавшего с кулаками.
Испытаниям скоростных качеств недавно купленного спортсменом
автомобиля "Мерседес" помешали . Утром 11 апреля спартаковец Аяз Гулиев не
собирался останавливаться на красный сигнал светофора, но переходившие дорогу
люди сорвали его планы.
Многочисленных жертв, к счастью, удалось избежать. Однако одного
мужчину лихач все же слегка задел. После чего разъяренный футболист выскочил из
автомобиля и погнался за пострадавшим: он решил, что тот специально задел его
дорогой автомобиль – хотя пешеход переходил дорогу по правилам, по "зебре"
и на зеленый свет.
По словам очевидцев, пострадавший пытался спастись бегством.
Но тренированный футболист его догнал, ударил по лицу и сломал нос, мужчина был
весь в крови. Позже выяснилось, что был 29-летний
филолог из США по имени Майкл. Знакомство с футбольными традициями привело его
в шоковое состояние.
Полицейские отобрали у спортсмена права, оба участника
инцидента – и Гулиев, и американец – оказались в отделении. Спартаковец утверждал, что иностранец сам
спровоцировал конфликт, ударив по машине. Однако позже внял увещеваниям стражей
порядка: раскаялся, попросил у Майкла
прощения и компенсировал ему моральный ущерб. Кроме того, пообещал оплатить
лечение, пишет "Экспресс-газета".
Накануне стало известно о страшном ДТП в Челябинске.
переходили дорогу, когда в них врезалась
иномарка, за рулем которой была женщина. Под колеса попал 80-летний мужчина, он
погиб на месте.