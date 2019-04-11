Пешеход на зебре стал жертвой футболиста-гонщика. Игрок московского Спартака Аяз Гулиев сбил гражданина США и набросился на пострадавшего с кулаками.

Пешеход на "зебре" стал жертвойфутболиста-гонщика. Игрок московского "Спартака" Аяз Гулиев сбилгражданина США и набросился на пострадавшего с кулаками.Испытаниям скоростных качеств недавно купленного спортсменомавтомобиля "Мерседес" помешали . Утром 11 апреля спартаковец Аяз Гулиев несобирался останавливаться на красный сигнал светофора, но переходившие дорогулюди сорвали его планы.Многочисленных жертв, к счастью, удалось избежать. Однако одногомужчину лихач все же слегка задел. После чего разъяренный футболист выскочил изавтомобиля и погнался за пострадавшим: он решил, что тот специально задел егодорогой автомобиль – хотя пешеход переходил дорогу по правилам, по "зебре"и на зеленый свет.По словам очевидцев, пострадавший пытался спастись бегством.Но тренированный футболист его догнал, ударил по лицу и сломал нос, мужчина былвесь в крови. Позже выяснилось, что был 29-летнийфилолог из США по имени Майкл. Знакомство с футбольными традициями привело егов шоковое состояние.Полицейские отобрали у спортсмена права, оба участникаинцидента – и Гулиев, и американец – оказались в отделении. Спартаковец утверждал, что иностранец самспровоцировал конфликт, ударив по машине. Однако позже внял увещеваниям стражейпорядка: раскаялся, попросил у Майклапрощения и компенсировал ему моральный ущерб. Кроме того, пообещал оплатитьлечение, пишет "Экспресс-газета".Накануне стало известно о страшном ДТП в Челябинске.переходили дорогу, когда в них врезаласьиномарка, за рулем которой была женщина. Под колеса попал 80-летний мужчина, онпогиб на месте.