Александровская земля - уникальное средоточие исторических памятников

Александровская земля - уникальное средоточие исторических памятниковГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин направил Министру культуры РФ Владимиру Мединскому ходатайство о включении Александрова в «Золотое кольцо России».«Александровская земля - уникальное средоточие исторических памятников, мест, где разворачивались события, определившие ход истории нашей страны. Эти места тесно связаны с поистине великими именами - князем Александром Невским, Василием III, Иваном IV Грозным, Петром I, цесаревной Елизаветой Петровной», – написал в обращении глава региона.В Александровском районе 242 памятника истории и культуры, 4 действующих православных монастыря, большая сеть музеев разной тематики.Ещё одной причиной для рассмотрения заявки Александрова на включение в проект стало поручение Владимира Путина о расширении перечня муниципальных образований, входящих в состав «Золотого кольца России».