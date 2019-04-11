Эта услуга доступна сотрудникам, их супругам, родителям и детям

Эта услуга доступна сотрудникам, их супругам, родителям и детямС 2019 года работодатели могут оплатить сотруднику и его семье туристическую путёвку.При этом работник не может купить путёвку сам, а потом предъявить чек на работе. Одно из главных условий этой поправки - заключение договора о реализации туристского продукта между работодателем и туроператором.Эта услуга доступна сотрудникам, их супругам, родителям и детям.В соответствии с действующим федеральным законодательством работодатель может оплатить:проезд по России до пункта назначения и обратно; проживание туриста в гостинице, санатории, расположенных в России, включая питание, если оно предоставляется в комплексе; услуги по санаторно-курортному обслуживанию; экскурсии.Все затраты предприятию разрешили списывать в расходы по налогу на прибыль, но не более 50 тысяч рублей на каждого работника и его родственника по отдельности.