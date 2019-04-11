Им достанутся помещения департамента административных органов и общественной безопасности

Им достанутся помещения департамента административных органов и общественной безопасностиВ ближайшие пару месяцев 4 участка мировых судей Ленинского района сменят прописку. Речь идет о двух участках на улице Диктора Левитана и двух участках на улице Нижняя Дуброва. Они переедут в здание на улице Диктора Левитана, 27-а. Им достанутся помещения департамента административных органов и общественной безопасности, который вернётся на Октябрьский проспект, 21.В будущем все участки владимирских мировых судей хотят расположить в одном здании. Например, они могут занять помещения Арбитражного суда области на Октябрьском проспекте, после того, как он переедет в новое здание на улице Мира (строительство уже идет).