Им будут выделять по 600 тысяч ежегодно

Им будут выделять по 600 тысяч ежегодноВладимирские молодые учёные победили в конкурсе на право получения Президентских грантов. В их число вошли кандидаты наук:Галина Кольцова (сельскохозяйственные науки, тема работы – «Разработка рекомбинантной вакцины против миксомы кроликов и ВГБК-2»);Евгений Седов (физика и астрономия, тема работы – «Спин-орбитальное взаимодействие поляритонов: новые эффекты для спиновой оптоэлектроники»);Сергей Щаников (информационно-телекоммуникационные системы и технологии, тема работы – «Разработка и исследование алгоритмов отказоустойчивого обучения нейроморфных систем на основе наноматериалов с мемристивным эффектом»).Гранты выделяют на 2-летний срок (кандидатам наук – в размере 600 тысяч рублей ежегодно, докторам наук – в размере миллиона рублей ежегодно) на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований.