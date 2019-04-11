Владельцы автомобилей заметили разбитые фары и зеркала только на утро

Владельцы автомобилей заметили разбитые фары и зеркала только на утроВо Владимире нашлись дебоширы, которым не жалко домашних растений. Ночью 10 апреля на улице Юбилейная неизвестные кидали в припаркованные машины горшки с цветами.Скорее всего, горшки стояли в подъезде, а хулиганы решили воспользоваться чужим имуществом для своих деяний.Владельцы автомобилей заметили разбитые фары и зеркала только на утро и вызвали полицейских. Теперь правоохранителям предстоит установить личности нарушителей и подробности случившегося.