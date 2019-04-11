Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко усиленно тренируется каждый день. Шестилетний мальчик уже может похвастаться хорошей растяжкой.

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко усиленно тренируется каждый день. Шестилетний мальчик уже может похвастаться хорошей растяжкой.В четверг, 11 апреля, на странице наследника фигуриста появились две фотографии, на которых он демонстрирует вертикальный шпагат в зале. Александр попросил подписчиков выбрать лучший кадр. "Доброе утро, тянемся и выбираем: 1 или 2?", – обратился мальчик к поклонникам.Большинство пользователей пришли в восхищение от трудолюбия сына Яна Рудковской. "Молодец, Сашенька!", "Обе фотографии классные", "Отличная растяжка", "Очаровательный и целеустремленный малыш", – похвалили мальчика пользователи.Некоторые комментаторы заявили, что в будущем Александр сможет составить конкуренцию балерине Анастасии Волочковой. "Маленький Волочков", "Волочкова отдыхает", – написали они. Среди восторженных комментариев не оказалось ни одного негативного.Ранее сын музыкального продюсера оказался в центре скандала. Мальчику не разрешили выступать с его ледовой программой в Европе и Азии. По словам , причиной запрета стало использование песни Майкла Джексона в одном из номеров.Телеведущая напомнила, что недавно состоялась премьера ленты "Покидая Неверленд". В центре фильма – история двух американцев, которые утверждают, что в детстве стали жертвами сексуального насилия на ранчо знаменитого поп-исполнителя.