Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 11 апреля, прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Вместе с главой региона Валерием Радаевым председатель нижней палаты посетил Краснокутский район, где завершается возведение спорткомплекса с бассейном.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 11 апреля, прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Вместе с главой региона Валерием Радаевым председатель нижней палаты посетил Краснокутский район, где завершается возведение спорткомплекса с бассейном.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК)началось после того, как местные жители обратились к Вячеславу Володину спросьбой посодействовать в этом вопросе. Работы велись врамках спонсорского проекта.ФОК в Красном Куте – проект пилотный, он реализуется побыстровозводимой технологии. В случае успешного опыта, подобные проектыпоявятся в других районах Саратовской области, нуждающихся в современнойспортивной инфраструктуре.В спорткомплексе обустроен большой и два малых игровых зала,а также бассейн. Местные жители смогут заниматься баскетболом, волейболом,бадминтоном, теннисом, плаванием, хореографией и другими видами спорта.Оборудован здесь и тренажерный зал. По словам Володина, вопрос с кадраминеобходимо решить в ближайшее время.Осматривая почти готовый комплекс, спикер Госдумы напомнил ослучае, когда в одном из саратовских вузов был построен ФОК, а позжевыяснилось, что студентов там нет, зато во всю идут занятия по фитнесу.По словам председателя нижней палаты, подобные коммерческиеуслуги пусть оказываются там, где на это изначально рассчитано. "Поэтомутребование, чтобы занятия здесь были для детей и бесплатно. Что касаетсявзрослых – тоже бесплатно, вечером, после 20.00, а все остальное время здесь должныбыть дети", – подчеркнул Володин и дал наказ членам местного общественногосовета проследить за качеством услуг.В настоящее время спортивный комплекс готовится к открытию.Завершается монтаж вентиляционного оборудования, электрики, пожарной сигнализации.Спикер Госдумы поблагодарил главу "Газпрома" Алексея Миллера за поддержку проекта.В свою очередь, губернатор Саратовской области ВалерийРадаев рассказал о решении отремонтировать автоподъезд от трассы Урбах -Новоузенск – Алгай до Красного Кута. "Как только температура будет выше 10градусов, приступят к ремонту", – уточнил руководитель региона.Спикер Госдумы будет работать в Саратовской области 11 и 12апреля. Мероприятий у Вячеслава Володина запланировано немало: встречи сместными жителями, посещение строительных площадок, обсуждение вопросовразвития Саратовской агломерации, сохранения исторического и культурногонаследия и многое другое.