Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 11 апреля, прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Вместе с главой региона Валерием Радаевым председатель нижней палаты посетил Краснокутский район, где завершается возведение спорткомплекса с бассейном.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 11 апреля, прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Вместе с главой региона Валерием Радаевым председатель нижней палаты посетил Краснокутский район, где завершается возведение спорткомплекса с бассейном.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК)
началось после того, как местные жители обратились к Вячеславу Володину с
просьбой посодействовать в этом вопросе. Работы велись в
рамках спонсорского проекта.
ФОК в Красном Куте – проект пилотный, он реализуется по
быстровозводимой технологии. В случае успешного опыта, подобные проекты
появятся в других районах Саратовской области, нуждающихся в современной
спортивной инфраструктуре.
В спорткомплексе обустроен большой и два малых игровых зала,
а также бассейн. Местные жители смогут заниматься баскетболом, волейболом,
бадминтоном, теннисом, плаванием, хореографией и другими видами спорта.
Оборудован здесь и тренажерный зал. По словам Володина, вопрос с кадрами
необходимо решить в ближайшее время.
Осматривая почти готовый комплекс, спикер Госдумы напомнил о
случае, когда в одном из саратовских вузов был построен ФОК, а позже
выяснилось, что студентов там нет, зато во всю идут занятия по фитнесу.
По словам председателя нижней палаты, подобные коммерческие
услуги пусть оказываются там, где на это изначально рассчитано. "Поэтому
требование, чтобы занятия здесь были для детей и бесплатно. Что касается
взрослых – тоже бесплатно, вечером, после 20.00, а все остальное время здесь должны
быть дети", – подчеркнул Володин и дал наказ членам местного общественного
совета проследить за качеством услуг.
В настоящее время спортивный комплекс готовится к открытию.
Завершается монтаж вентиляционного оборудования, электрики, пожарной сигнализации.
Спикер Госдумы поблагодарил главу "Газпрома" Алексея Миллера за поддержку проекта.
В свою очередь, губернатор Саратовской области Валерий
Радаев рассказал о решении отремонтировать автоподъезд от трассы Урбах -
Новоузенск – Алгай до Красного Кута. "Как только температура будет выше 10
градусов, приступят к ремонту", – уточнил руководитель региона.
Спикер Госдумы будет работать в Саратовской области 11 и 12
апреля. Мероприятий у Вячеслава Володина запланировано немало: встречи с
местными жителями, посещение строительных площадок, обсуждение вопросов
развития Саратовской агломерации, сохранения исторического и культурного
наследия и многое другое.