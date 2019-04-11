Продолжается визит спикера Госдумы Вячеслава Володина в Саратовскую область. Одним из пунктов визита стал город Энгельс, где председатель нижней палаты посетил Летный городок. Парламентарий встретился с местными ветеранами и обсудил вопрос реконструкции здания.

Продолжается визит спикера Госдумы Вячеслава Володина в Саратовскую область. Одним из пунктов визита стал город Энгельс, где председатель нижней палаты посетил Летный городок. Парламентарий встретился с местными ветеранами и обсудил вопрос реконструкции здания.Вячеслава Володина в поездке сопровождали глава Саратовскойобласти Валерий Радаев, депутат Госдумы Николай Панков, руководительадминистрации Энгельсского района Александр Стрелюхин и командир Энгельсскойгвардейской авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии Олег Пчела.Спикер в Летном городке осмотрел памятник Летчице МаринеРасковой и встрелся с ветеранами. В разговоре речь зашла о реконструкциигарнизонного Дома офицеров.По словам общественников, здание ценно с исторической точкизрения, для проведения патриотических мероприятий. Ветераны предложили спикерусоздать на базе Дома офицеров историко-культурный центр.Спикер Госдумы напомнил об уникальной истории здания."Они принимало героев нашей страны. Его можно назвать символом борьбы сфашизмом, достижений в космосе, освоения Арктики", – сказал Володин.По его словам, здесь можно создать культурный центр длядетей, для ветеранов. В Доме офицеров, отметил спикер, могли бы проходитьторжественные мероприятия для военнослужащих и жителей Летного городка.Спикер предложил разработать проект реконструкции здания,провести реставрацию памятника Марине Расковой и благоустроить прилегающуютерриторию.С просьбой сохранить здание Дома офицеров к ВячеславуВолодина ранее обратились жители Энгельса. Оно было построено в 1935 году, внем размещались знаменитые женские авиационные полки, бывал Валерий Чкалов.Именно в этом здании космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов и Алексей Леоновзанимались физической подготовкой.Напомним, Вячеслав Володин будет работать в Саратовскойобласти 11 и 12 апреля. Мероприятий у спикера запланировано немало: встречи сместными жителями, посещение строительных площадок, обсуждение вопросовразвития Саратовской агломерации, сохранения исторического и культурногонаследия и многое другое.Ранее он проверил ход строительствафизкультурно-оздоровительного комплекса в Краснокутском районе. Вспорткомплексе обустроен большой и два малых игровых зала, а также бассейн.Местные жители смогут заниматься баскетболом, волейболом, бадминтоном,теннисом, плаванием, хореографией и другими видами спорта.