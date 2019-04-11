Продолжается визит спикера Госдумы Вячеслава Володина в Саратовскую область. Одним из пунктов визита стал город Энгельс, где председатель нижней палаты посетил Летный городок. Парламентарий встретился с местными ветеранами и обсудил вопрос реконструкции здания.
Продолжается визит спикера Госдумы Вячеслава Володина в Саратовскую область. Одним из пунктов визита стал город Энгельс, где председатель нижней палаты посетил Летный городок. Парламентарий встретился с местными ветеранами и обсудил вопрос реконструкции здания.
Вячеслава Володина в поездке сопровождали глава Саратовской
области Валерий Радаев, депутат Госдумы Николай Панков, руководитель
администрации Энгельсского района Александр Стрелюхин и командир Энгельсской
гвардейской авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии Олег Пчела.
Спикер в Летном городке осмотрел памятник Летчице Марине
Расковой и встрелся с ветеранами. В разговоре речь зашла о реконструкции
гарнизонного Дома офицеров.
По словам общественников, здание ценно с исторической точки
зрения, для проведения патриотических мероприятий. Ветераны предложили спикеру
создать на базе Дома офицеров историко-культурный центр.
Спикер Госдумы напомнил об уникальной истории здания.
"Они принимало героев нашей страны. Его можно назвать символом борьбы с
фашизмом, достижений в космосе, освоения Арктики", – сказал Володин.
По его словам, здесь можно создать культурный центр для
детей, для ветеранов. В Доме офицеров, отметил спикер, могли бы проходить
торжественные мероприятия для военнослужащих и жителей Летного городка.
Спикер предложил разработать проект реконструкции здания,
провести реставрацию памятника Марине Расковой и благоустроить прилегающую
территорию.
С просьбой сохранить здание Дома офицеров к Вячеславу
Володина ранее обратились жители Энгельса. Оно было построено в 1935 году, в
нем размещались знаменитые женские авиационные полки, бывал Валерий Чкалов.
Именно в этом здании космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов и Алексей Леонов
занимались физической подготовкой.
Напомним, Вячеслав Володин будет работать в Саратовской
области 11 и 12 апреля. Мероприятий у спикера запланировано немало: встречи с
местными жителями, посещение строительных площадок, обсуждение вопросов
развития Саратовской агломерации, сохранения исторического и культурного
наследия и многое другое.
Ранее он проверил ход строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса в Краснокутском районе. В
спорткомплексе обустроен большой и два малых игровых зала, а также бассейн.
Местные жители смогут заниматься баскетболом, волейболом, бадминтоном,
теннисом, плаванием, хореографией и другими видами спорта.