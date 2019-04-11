Спикер Госдумы остался недоволен темпами строительства дома для переселенцев из аварийного жилья в Елшанке. Об этом Вячеслав Володин заявил непосредственно на стройке в поселке.

Спикер Госдумы остался недоволен темпами строительства домадля переселенцев из аварийного жилья в Елшанке. Об этом Вячеслав Володин заявилнепосредственно на стройке в поселке.Саратовская область – родной для спикера Думы регион, ончасто бывает здесь и курирует разные проекты. Сегодня, 11 апреля Вячеслав Володин и глава области Валерий Радаев узнали, как идет строительство многоэтажного дома длясемей, живущих в аварийных домах барачного типа. Этот объект – один изблаготворительных проектов Володина в Саратовской области.Осмотрев стройку, спикер Госдумы остался недоволен темпамиработ. "К сожалению, город не выдерживает план-график подводакоммуникаций. Работы по подключению газа, тепла, воды надо начинать уже сейчас,чтобы завершить их до конца июня. Задача – завершить строительство уже ксередине августа", – дал наказ строителям Вячеслав Володин.Затем спикер и губернатор посетили одну из квартир, вкоторой уже завершена отделка. Вячеслав Володин предложил совместно собщественным советом нового дома приступить к жеребьевке квартир среди будущихжильцов уже на следующей неделе.Сейчас подрядная организация ведет работы на всех блок-секцияхмногоквартирного жилого дома. В нем будет десять этажей и шесть подъездов, сюдапереедут 254 семьи (в общей сложности 690 человек).В доме будет располагатьсяновая поликлиника для жителей поселка, а во дворе – детская площадка. Территориюсвяжут пешеходной дорожкой с 89-й гимназией, находящейся неподалеку.Некоторое время назад к спикеру Госдумы обратились жителипоселка Елшанка с просьбой оказать содействие по расселению двух десятков жилыхдомов барачного типа, признанных аварийными. Они были построены еще в годыВеликой Отечественной войны для временного проживания. В прошлую программу попереселению из ветхого и аварийного жилья бараки не вошли, так как были признаны аварийнымипосле 1 января 2012 года.