Спикер Госдумы остался недоволен темпами строительства дома
для переселенцев из аварийного жилья в Елшанке. Об этом Вячеслав Володин заявил
непосредственно на стройке в поселке.
Спикер Госдумы остался недоволен темпами строительства дома
для переселенцев из аварийного жилья в Елшанке. Об этом Вячеслав Володин заявил
непосредственно на стройке в поселке.
Саратовская область – родной для спикера Думы регион, он
часто бывает здесь и курирует разные проекты. Сегодня, 11 апреля Вячеслав Володин и глава области Валерий Радаев узнали, как идет строительство многоэтажного дома для
семей, живущих в аварийных домах барачного типа. Этот объект – один из
благотворительных проектов Володина в Саратовской области.
Осмотрев стройку, спикер Госдумы остался недоволен темпами
работ. "К сожалению, город не выдерживает план-график подвода
коммуникаций. Работы по подключению газа, тепла, воды надо начинать уже сейчас,
чтобы завершить их до конца июня. Задача – завершить строительство уже к
середине августа", – дал наказ строителям Вячеслав Володин.
Затем спикер и губернатор посетили одну из квартир, в
которой уже завершена отделка. Вячеслав Володин предложил совместно с
общественным советом нового дома приступить к жеребьевке квартир среди будущих
жильцов уже на следующей неделе.
Сейчас подрядная организация ведет работы на всех блок-секциях
многоквартирного жилого дома. В нем будет десять этажей и шесть подъездов, сюда
переедут 254 семьи (в общей сложности 690 человек).
В доме будет располагаться
новая поликлиника для жителей поселка, а во дворе – детская площадка. Территорию
свяжут пешеходной дорожкой с 89-й гимназией, находящейся неподалеку.
Некоторое время назад к спикеру Госдумы обратились жители
поселка Елшанка с просьбой оказать содействие по расселению двух десятков жилых
домов барачного типа, признанных аварийными. Они были построены еще в годы
Великой Отечественной войны для временного проживания. В прошлую программу по
переселению из ветхого и аварийного жилья бараки не вошли, так как были признаны аварийными
после 1 января 2012 года.