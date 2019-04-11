Молодого человека, нанесшего тяжкие повреждения обидчику девушки, отправили в поселение-колонию. Решение вынес Березовский городской суд в Свердловской области.

Молодого человека, нанесшего тяжкие повреждения обидчику девушки, отправили в поселение-колонию. Решение вынес Березовский городской суд в Свердловской области.Инцидент произошел в Екатеринбурге. Как сообщил обвиняемый Владислав Рябухин, летом 2017 года он приехал забрать из гостей девушку своего друга. Она рассказала, что в квартиру, где она находилась, пришла компания неизвестных мужчин, которые вели себя вызывающе.Когда молодой человек прибыл туда, он вступил в словесную перепалку с людьми, которая переросла в драку. Один мужчина получил серьезную травму – перелом костей черепа. В больнице пострадавшему провели операцию. Рябухин сообщил суду, что хотел защитить девушку от мужчин.В отношении Владислава возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", однако позже его переквалифицировали на "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Молодого человека приговорили к 300 часам обязательных работ и штрафу в размере 400 тысяч рублей.Уралец приступил к отбытию наказания с ноября 2018 года. Но в январе и феврале он пропустил обязательные работы без уважительной причины. ФСИН обратилась в суд с требованием лишения свободы. Рябухина приговорили к 22 дням в колонии-поселении.Защита молодого человека намерена обжаловать решение суда. Адвокат Алексей Зорин заявил, что молодой человек не мог ежедневно выполнять обязательные работы, потому что работал в другом месте. Сам осужденный пообещал отработать назначенное ему время подряд, передает .