Молодого человека, нанесшего тяжкие повреждения обидчику девушки, отправили в поселение-колонию. Решение вынес Березовский городской суд в Свердловской области.
Молодого человека, нанесшего тяжкие повреждения обидчику девушки, отправили в поселение-колонию. Решение вынес Березовский городской суд в Свердловской области.
Инцидент произошел в Екатеринбурге. Как сообщил обвиняемый Владислав Рябухин, летом 2017 года он приехал забрать из гостей девушку своего друга. Она рассказала, что в квартиру, где она находилась, пришла компания неизвестных мужчин, которые вели себя вызывающе.
Когда молодой человек прибыл туда, он вступил в словесную перепалку с людьми, которая переросла в драку. Один мужчина получил серьезную травму – перелом костей черепа. В больнице пострадавшему провели операцию. Рябухин сообщил суду, что хотел защитить девушку от мужчин.
В отношении Владислава возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", однако позже его переквалифицировали на "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Молодого человека приговорили к 300 часам обязательных работ и штрафу в размере 400 тысяч рублей.
Уралец приступил к отбытию наказания с ноября 2018 года. Но в январе и феврале он пропустил обязательные работы без уважительной причины. ФСИН обратилась в суд с требованием лишения свободы. Рябухина приговорили к 22 дням в колонии-поселении.
Защита молодого человека намерена обжаловать решение суда. Адвокат Алексей Зорин заявил, что молодой человек не мог ежедневно выполнять обязательные работы, потому что работал в другом месте. Сам осужденный пообещал отработать назначенное ему время подряд, передает .