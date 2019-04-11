Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский больше чем вдвое опережает действующего главу государства Петра Порошенко. Это данные опроса, которые приводит Центр Разумкова.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский больше чем вдвое опережает действующего главу государства Петра Порошенко. Это данные опроса, которые приводит Центр Разумкова.Согласно опубликованной информации, сейчас за Зеленского готовы отдать свой голос более 49 процентов избирателей. А за Порошенко — только 20,6 процента, передает телеканал "Россия 24". При этом еще 20 процентов украинцев пока не определились, за кого будут голосовать.