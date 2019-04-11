Президент Белоруссии разошелся не на шутку. Александр
Лукашенко с новой силой накинулся на Россию: дескать Кремль обнаглел до такой
степени, что начинают выкручивать руки своему соседу.
Президент Белоруссии разошелся не на шутку. Александр
Лукашенко с новой силой накинулся на Россию: дескать Кремль обнаглел до такой
степени, что начинают выкручивать руки своему соседу.
Первым делом Батька заговорил о яблоках и грушах: президента
взбесили ограничения, которые ввел Россельхознадзор из-за того, что
производители фруктов предоставили поддельные фитосанитарные сертификаты. "То
добро, которое мы делаем для России, оборачивается нам постоянно злом", -
разгневался Лукашенко. Запрет на поставки плодов он сравнил с санкциями.
Затем президент напомнил о ситуации с аварийным состоянием
нефтепроводов, которые идут через Белоруссию: около полутора лет назад Минск
сам отремонтировал трубу, не перекрывая поставки. Лукашенко заботился о том,
чтобы Россия не понесла убытки.
Нынешние заявления белорусского лидера в отношении России –
далеко не первые, Лукашенко не раз разговаривал с Москвой на повышенных тонах. К
примеру, в январе 2019 года он договорился о того, что стал угрожать потерей
союзника Кремля на западном направлении. До этого Батька жаловался, что Россия
посягает на суверенитет Белоруссии.
Все обиды, вероятно, связаны с деньгами. В конце
прошлого года президент заявил, что Белоруссия теряет сотни миллионов долларов
из-за так называемого налогового маневра, проводимого Россией в нефтяной сфере.
Но совсем недавно Москва выполнила просьбу Минска о предоставлении очередного
многомиллионного кредита на покрытие долгов по займам, которые брал в
прошлые годы.
Что касается белорусских продуктов, то они зачастую совсем
не белорусские: Россия уже принимала ограничительные меры и критиковала
Белоруссию за то, что она торгует с нами санкционными европейскими овощами,
фруктами, сырами и прочими продуктами, выдавая их за свои.