Президент Белоруссии разошелся не на шутку. Александр Лукашенко с новой силой накинулся на Россию: дескать Кремль обнаглел до такой степени, что начинают выкручивать руки своему соседу.

Президент Белоруссии разошелся не на шутку. АлександрЛукашенко с новой силой накинулся на Россию: дескать Кремль обнаглел до такойстепени, что начинают выкручивать руки своему соседу.Первым делом Батька заговорил о яблоках и грушах: президентавзбесили ограничения, которые ввел Россельхознадзор из-за того, чтопроизводители фруктов предоставили поддельные фитосанитарные сертификаты. "Тодобро, которое мы делаем для России, оборачивается нам постоянно злом", -разгневался Лукашенко. Запрет на поставки плодов он сравнил с санкциями.Затем президент напомнил о ситуации с аварийным состояниемнефтепроводов, которые идут через Белоруссию: около полутора лет назад Минсксам отремонтировал трубу, не перекрывая поставки. Лукашенко заботился о том,чтобы Россия не понесла убытки.Нынешние заявления белорусского лидера в отношении России –далеко не первые, Лукашенко не раз разговаривал с Москвой на повышенных тонах. Кпримеру, в январе 2019 года он договорился о того, что стал угрожать потерейсоюзника Кремля на западном направлении. До этого Батька жаловался, что Россияпосягает на суверенитет Белоруссии.Все обиды, вероятно, связаны с деньгами. В концепрошлого года президент заявил, что Белоруссия теряет сотни миллионов долларовиз-за так называемого налогового маневра, проводимого Россией в нефтяной сфере.Но совсем недавно Москва выполнила просьбу Минска о предоставлении очередногомногомиллионного кредита на покрытие долгов по займам, которые брал впрошлые годы.Что касается белорусских продуктов, то они зачастую совсемне белорусские: Россия уже принимала ограничительные меры и критиковалаБелоруссию за то, что она торгует с нами санкционными европейскими овощами,фруктами, сырами и прочими продуктами, выдавая их за свои.