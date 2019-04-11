Анастасия Волочкова не растеряла своей непосредственности -
и потому говорит, что думает. Однако ушлые радиожурналисты спровоцировали
балерину на неосторожные высказывания, из-за чего и разразился скандал.
Анастасия Волочкова не растеряла своей непосредственности -
и потому говорит, что думает. Однако ушлые радиожурналисты спровоцировали
балерину на неосторожные высказывания, из-за чего и разразился скандал.
Высказывания , из-за которых разразился
скандал в Сети, вырваны из общего контекста беседы. Балерина не могла
состязаться в дискуссии с опытными журналистами, и в результате поддалась на провокацию.
"Ее слова о том, что "если вы недовольны можете
уехать из страны", были прежде всего посвящены ведущим, которые ее
провоцировали вопросами на политические темы. И она советовала именно им – если
им что-то не нравится – покинуть студию и страну. Потому что уж им-то очевидно
не на что жаловаться. Они состоялись как журналисты и успешны – да и, вероятно,
зарплата у них не мизерная", – прокомментировал ситуацию для "Дней.Ру"
эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Эксперт признает, что затем начала
невпопад говорить о малоимущих и допустила ключевую ошибку. Балерина совершенно
забыла о людях с ограниченными возможностями, которые получают от государства весьма
скромные суммы, а работать при этом многие из них просто не могут.
"Так что нельзя всех малоимущих показывать в виде
тунеядцев и алкоголиков. Это не работает. Есть разные случаи и жизненные
ситуации. К примеру, в деревнях порой зарплаты совсем небольшие, а это в
конечном итоге влияет на величину пенсии. И разве эти люди заслуживают таких
слов о себе, отпахав всю жизнь?", – заключил Манукян.
Эксперт прокомментировал высказывания ,
прозвучавшие в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Балерина заявила:
бедным россиянам, вместо того чтобы ругать власти, нужно "задать вопрос
своей совести" и начать работать, а не "курить на завалинке
бычок". А всем недовольным, по мнению артистки, лучше просто уехать из
России. В соцсетях эти слова балерины вызвали бурю возмущения.