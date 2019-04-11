Анастасия Волочкова не растеряла своей непосредственности - и потому говорит, что думает. Однако ушлые радиожурналисты спровоцировали балерину на неосторожные высказывания, из-за чего и разразился скандал.

Анастасия Волочкова не растеряла своей непосредственности -и потому говорит, что думает. Однако ушлые радиожурналисты спровоцировалибалерину на неосторожные высказывания, из-за чего и разразился скандал.Высказывания , из-за которых разразилсяскандал в Сети, вырваны из общего контекста беседы. Балерина не могласостязаться в дискуссии с опытными журналистами, и в результате поддалась на провокацию."Ее слова о том, что "если вы недовольны можетеуехать из страны", были прежде всего посвящены ведущим, которые еепровоцировали вопросами на политические темы. И она советовала именно им – еслиим что-то не нравится – покинуть студию и страну. Потому что уж им-то очевидноне на что жаловаться. Они состоялись как журналисты и успешны – да и, вероятно,зарплата у них не мизерная", – прокомментировал ситуацию для "Дней.Ру"эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Эксперт признает, что затем началаневпопад говорить о малоимущих и допустила ключевую ошибку. Балерина совершеннозабыла о людях с ограниченными возможностями, которые получают от государства весьмаскромные суммы, а работать при этом многие из них просто не могут."Так что нельзя всех малоимущих показывать в видетунеядцев и алкоголиков. Это не работает. Есть разные случаи и жизненныеситуации. К примеру, в деревнях порой зарплаты совсем небольшие, а это вконечном итоге влияет на величину пенсии. И разве эти люди заслуживают такихслов о себе, отпахав всю жизнь?", – заключил Манукян.Эксперт прокомментировал высказывания ,прозвучавшие в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Балерина заявила:бедным россиянам, вместо того чтобы ругать власти, нужно "задать вопроссвоей совести" и начать работать, а не "курить на завалинкебычок". А всем недовольным, по мнению артистки, лучше просто уехать изРоссии. В соцсетях эти слова балерины вызвали бурю возмущения.