Дарья Валитова прокомментировала связь мужа-футболиста с другой девушкой, о которой стало известно на заседании суда по громкому делу о дебоше. 11 апреля Александр Кокорин и Павел Мамаев ждут третьего подряд заседания в Пресненском суде столицы.

Дарья Валитова прокомментировала связьмужа-футболиста с другой девушкой, о которой стало известно на заседании судапо громкому делу о дебоше. 11 апреля Александр Кокорин и Павел Мамаев ждут третьего подрядзаседания в Пресненском суде столицы.Гражданская супруга спортсмена высказалась насвоей странице в Instagram. Девушка заявила своим подписчикам, что не собирается обсуждать ни с кем своюсемейную жизнь."Хочу закрыть эту тему раз и навсегда: у нас с Сашейвсегда была позиция, что наши отношения – не публичные! И все, что происходит внашей семье остается только в ней! Будь то радостное событие или проблемы", -заявила жена игрока "Зенита". По ее словам, все эмоции и переживания она оставитпри себе.Тех же, кто считает ее равнодушной и безразличной,жена назвала бездушными людьми. Кроме того, Дарья Валитова добавила, что еевоспитывали так, что все касающееся отношений должно оставаться в семье.Делиться подробностями личной жизни с друзьями, а тем более со СМИ девушкасчитает для себя неприемлемым.Напомним, ранее свидетели в суде рассказали, что пришел в заведение, где позже произошла драка, вместе с любовницей. Каксообщили СМИ, Дарья Валитова знала о том, что в день скандала в кафенеизвестная девушка "сидела верхом" на ее избраннике. В беседе срепортерами она отметила, что ничего нового для себя не услышала.