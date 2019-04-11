Дарья Валитова прокомментировала связь
мужа-футболиста с другой девушкой, о которой стало известно на заседании суда
по громкому делу о дебоше. 11 апреля Александр Кокорин и Павел Мамаев ждут третьего подряд
заседания в Пресненском суде столицы.
Дарья Валитова прокомментировала связь
мужа-футболиста с другой девушкой, о которой стало известно на заседании суда
по громкому делу о дебоше. 11 апреля Александр Кокорин и Павел Мамаев ждут третьего подряд
заседания в Пресненском суде столицы.
Гражданская супруга спортсмена высказалась на
своей странице в Instagram. Девушка заявила своим подписчикам, что не собирается обсуждать ни с кем свою
семейную жизнь.
"Хочу закрыть эту тему раз и навсегда: у нас с Сашей
всегда была позиция, что наши отношения – не публичные! И все, что происходит в
нашей семье остается только в ней! Будь то радостное событие или проблемы", -
заявила жена игрока "Зенита". По ее словам, все эмоции и переживания она оставит
при себе.
Тех же, кто считает ее равнодушной и безразличной,
жена назвала бездушными людьми. Кроме того, Дарья Валитова добавила, что ее
воспитывали так, что все касающееся отношений должно оставаться в семье.
Делиться подробностями личной жизни с друзьями, а тем более со СМИ девушка
считает для себя неприемлемым.
Напомним, ранее свидетели в суде рассказали, что пришел в заведение, где позже произошла драка, вместе с любовницей. Как
сообщили СМИ, Дарья Валитова знала о том, что в день скандала в кафе
неизвестная девушка "сидела верхом" на ее избраннике. В беседе с
репортерами она отметила, что ничего нового для себя не услышала.