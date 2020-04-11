Всего во Владимирской области таких больных 48 человек

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Владимирской области, на 11 апреля подтвердились ещё 6 случаев коронавирусной инфекции в регионе.2 – в Муроме и Юрьеве-Польском, по 1 случаю заражения в Гусь-Хрустальном и Судогде. Всего на 11 апреля в регионе зарегистрировано 48 случаев заболевания.С марта 2020 года во Владимирской области госпитализировано 66 граждан с подозрением на Covid-19. 36 человек выздоровели. Круг контактных лиц с инфицированными определён. Все они находятся под медицинским наблюдением.На 11 апреля в лабораториях регионального управления Роспотребнадзора и медицинских учреждений проведено 5196 исследований на новую коронавирусную инфекцию.