Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко провел тренировку с 12-летним Адамом Кадыровым, сыном главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Спарринг прошел в резиденции руководителя республики.

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко провел тренировку с 12-летним Адамом Кадыровым, сыном главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Спарринг прошел в резиденции руководителя республики.Во время спарринга Емельяненко показал юному бойцу, как правильно двигаться и как наносить удары. Александр также указал Адаму на возможные ошибки.Посмотреть эту публикацию в InstagramСпарринг! #Емельяненко #АЕ #Россия #спорт #UWF #самбо #бокс #mmaПубликация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 9 Апр 2020 в 10:50 PDTВ настоящее время Александр Емельяненко готовится к бою с Магомедомом Исмаиловым. Поединок был запланирован на 3 апреля, но в связи с пандемией коронавируса его пришлось перенести на 24 июля.