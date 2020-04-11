Анатолий Хованцев готов продолжить работать со сборной России по биатлону даже в случае его отставки с поста главного тренера. В пятницу на эту должность был рекомендован Валерий Польховский.

Анатолий Хованцев готов продолжить работать со сборной России по биатлону даже в случае его отставки с поста главного тренера. В пятницу на эту должность был рекомендован Валерий Польховский."Если мне предложат работу в сборной России, то рассмотрю это предложение", — приводит слова Хованцева ТАСС. Анатолий Хованцев тренирует сборную России с 2018 года.Хованцев скептически отнесся к идее приглашения иностранных тренеров в сборную страны. "Не знаю, что имеет в виду Польховский, когда говорит об иностранных тренерах. Денег нет, откуда их будут брать, непонятно", — цитирует Хованцева "Спорт-Экспресс".