Apple и Google совместными усилиями разработали систему для iOS и Android, которая будет предупреждать пользователей о контактах с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией

Компании Apple и Google совместными усилиями разработали систему для iOS и Android, которая будет предупреждать пользователей о контактах с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19. Устройства будут обмениваться между собой данными через протокол ближнего радиуса действия Bluetooth Low Energy (BLE) и приложения, одобренные организациями здравоохранения.Как ожидается, соответствующие API для мобильных платформ запустят к середине мая. Участие в инициативе сугубо добровольное: если человек узнал, что был инфицирован, то сможет об этом сообщить. В этом случае уведомление получат все пользователи, которые находились рядом с ним в течение определенного промежутка времени.На начальном этапе людям, которые согласятся участвовать, понадобится скачать специальное приложение. Позднее новая функция может быть внедрена в iOS и Android на системном уровне.В отличие от сигналов GPS или сотовых вышек, Bluetooth не позволяет установить физическое местоположение человека. Вместо отслеживания геолокации создаваемая Google и Apple система будет принимать сигналы от смартфонов поблизости с 5-минутным интервалом, а потом записывать их в базу данных. Чтобы сохранить анонимность человека, сообщившего о положительном диагнозе на COVID-19, передаваться будут не данные его устройства, а анонимный ключ, значение которого меняется каждые 15 минут.Впрочем, отмечает The Verge, в новой системе имеются потенциальные слабые места. Например, пользователю могут прислать уведомление даже если заразившийся был в соседней комнате и не находился с ним в прямом контакте