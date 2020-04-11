11.04.2020

2020-04-11 09:40:02

Артисты Владимирского академического театра драмы выпустили онлайн-премьеру многосерийного спектакля

Артисты Владимирского академического областного драматического театра продолжают радовать аудиторию новыми форматами, которые они придумывают в условиях самоизоляции, связанной с эпидемией коронавируса.

Актёры театра Валерия Емельянова и Александр Аладышев создали новую театральную форму – онлайн-спектакль на двоих. Творческий подарок зрители Владимирской области получили 6 апреля – они смогли увидеть первую серию онлайн-спектакля «Варшавская мелодия» по пьесе известного драматурга Леонида Зорина, который ушёл из жизни 31 марта этого года. Постановку наши артисты решили посвятить его памяти.

«Мне позвонила Лера и предложила сделать онлайн Варшавскую мелодию. А я эту пьесу давно люблю. Известие о кончине Зорина пришло через пару дней. И мы решили, что точно нужно это делать. В память о Леониде Зорине», - делится Александр.

«Это сейчас нужно людям. Люди дома, они с детьми, — отметила Валерия Емельянова. — Целыми семьями заперты в своих квартирах. Безусловно, это время надо проводить с максимальным интересом», - считает Валерия Емельянова.

История любви героев пьесы Виктора и Гелены в постановке Валерии Емельяновой и Александра Аладышева состоит из девяти серий. Вторую серию «Варшавской мелодии» актёры показали в пятницу. Чтобы посмотреть спектакль достаточно зайти на официальный сайт областного театра драмы. Артисты записываются, находясь каждый в своём доме, ни разу не встречаясь за время записи.

«Технически сейчас есть программы, которые позволяют эту идею реализовать, много технических возможностей. Мы ими воспользовались. Про окончательный результат пока говорить рано, мы продолжаем записывать следующие картины. Репетировать в таких условиях непросто. Но мы в любом случае сделаем всю пьесу. И возможно, по ходу работы многое будем менять, совершенствовать техническую часть, вообще саму концепцию видоизменять.

Процесс нам очень интересен. Главное, конечно, нам интересно мнение зрителей, в данном случае, сидящих за экранами компьютеров, телефонов и прочих гаджетов. Интересны комментарии - что нравится, что хотелось бы изменить. Потому что это неизвестная для нас история - спектакль в онлайн режиме», - объясняет Александр Аладышев.

«Артисты нашего театра драмы в большой степени – пионеры, первопроходцы в создании новых театральны форм, которые приспособлены именно для онлайн-показов и трансляций. Они создают яркие работы, которые востребованы публикой, привлекают большой интерес взрослой и детской аудитории. Сейчас они приготовили для жителей еще один сюрприз: в новом проекте будут читать онлайн стихи владимирских поэтов», - рассказывает директор департамента культуры администрации Владимирской области Алиса Бирюкова.

Первая серия «Варшавской мелодии» собрала в социальных сетях сотни просмотров и множество одобрительных отзывов.

(Фото: culture.avo.ru )