Для оперативной работы правительство Якутии выделило медикам собственные автомобили. В Челябинской области благотворители закупают медицинское оборудование для реанимации. Многие рестораны стали поставлять бесплатные обеды в городские больницы.

Для оперативной работы правительство Якутии выделило медикам собственные автомобили. В Челябинской области благотворители закупают медицинское оборудование для реанимации. Многие рестораны стали поставлять бесплатные обеды в городские больницы.Если они не спешат к кому-то на помощь, значит, уже ее кому-то оказывают. 24 часа на ногах, без права на ошибку и на отдых.400 вызовов в день, обед в этом графике может быть не предусмотрен. Максимум 20 минут на всё. Подъехать, заказать еду, забрать и здесь же, прямо в машине, по пути на другой вызов быстро съесть. Пицца, бургеры, кофе и чай. Экипажи скорой помощи сети закусочных Владивостока кормят бесплатно и вне очереди."Мы на станцию вообще не заезжаем. Нам иногда даже покушать некогда. Очень приятно, когда о нас заботятся те, кто может это сделать", — рассказывает фельдшер скорой помощи Владивостока Дарья Прозорова.Этот владивостокский ресторан вопреки карантину не ушел на каникулы. С самого утра работа кипит. За плитой -владелец бизнеса, лично, ведь эти блюда — для особо важных клиентов, медиков выездных бригад, тех, кто первыми выезжает на вызов, если на том конце провода прозвучит уже известное всему миру, но все еще такое страшное слово "коронавирус"."Очень приятно. Спасибо огромное рестораторам за то, что они в такой непростой момент решили помочь нам и накормить наши выездные бригады обедами", — благодарит старшая медсестра поликлиники №1 города Владивостока Александра Емельяненко.Больница скорой помощи имени Семашко, город Орёл. В приемном покое о покое остается только мечтать. Пациент за пациентом, сутки напролет. И потому такие гости здесь особенно ценны.- В знак благодарности примите от нас кондитерские и хлебобулочные изделия. Пусть в этот сложный период они порадуют вас!- Спасибо большое! Спасибо! От души! Не болейте! Главное — не болейте!Аромат свежеиспеченной сдобы для этих стен непривычен, чаще пахнет хлоркой и медикаментами. Студенты местного техникума, учась из дома, проходят практику — испеченные торты, пирожные и булочки решили отдавать врачам. Такая помощь как никогда своевременна. Волонтеров ждут и в 8 километрах отсюда, в городской больнице имени Боткина, где сутки напролет работающие медики даже не покидают стен инфекционного отделения.Горячий суп, второе и компот — полноценные обеды им привозят каждый день. Владелец крупной сети ресторанов японской кухни бросил бизнес в Москве, чтобы помочь землякам здесь, дома."Я написал администрации и предложил помощь. Они ответили мне почти сразу. Мы понимали, что мы готовим роллы, а им это не подойдет. И мы предложили комплексные обеды. Дали команду, быстро разработали меню и каждый день доставляем врачам первое и второе", — рассказывает менеджер сети ресторанов японской кухни "СушиТОП" Владислав Марченко.Десятки тысяч бутылок живительной минеральной воды из Ессентукского источника уже в понедельник прибудут в Москву. Полезный подарок врачам городской больницы №40, известной на всю страну как Коммунарка. Она первой в стране открыла фронт борьбы с коронавирусом COVID-19.Сейчас этот фронт без малого растянулся по всей стране и каждому региону. В авангарде — десятки тысяч медиков, принявших на себя этот тяжелейший удар. Им хочется помочь, поддержать, сделать хоть что-то, чтобы облегчить эти бесконечные рабочие смены и дежурства. Чтобы скорые помощи смогли обработать все вызовы в регионе, правительство Якутии выделило медикам собственные автомобили."Для того, чтобы разрешить эту ситуацию в кратчайшие сроки, я пошел именно по пути выделения средств не на покупку машин, потому что это конкурс, это все равно долго, а просто на выделение автомобилей из правительственного гаража", — комментирует глава Республики Саха Айсен Николаев.Ежедневно, без перерывов и выходных, эти автомобили выезжают к больным более 100 раз в день. Не за "спасибо", а потому что профессия такая — приходить на помощь.Но это "спасибо" звучит со всех уголков страны. В Саранске к дверям Республиканской инфекционной больницы волонтеры везут охапки роз. В Челябинской области благотворители закупают необходимое медицинское оборудование для реанимации. В Саратове десятки студентов нарушили самоизоляцию, чтобы с комфортом возить врачей на работу, а потом обратно, домой. В Тюмени, пока медики пропадают в отделениях интенсивной терапии, реанимации и в приемном покое, волонтеры дистанционно делают уроки с их детьми.Волонтеры для врачей готовы выручить в любую минуту — выгулять собаку, купить продукты, свозить в аптеку. Все это, конечно, безвозмездно, ведь перед докторами вся страна в неоплатном долгу. Для тех, кто хочет помочь (а таких сотни), Амурская область открыла счет для добровольных пожертвований. Создан фонд для поддержки врачей, волонтеров и пожилых. Свою зарплату туда перечислит даже губернатор."Мы создали единственный счет. Хочу отметить, много обращений было и за пределами Амурской области. Мои знакомые, просто неравнодушные люди спрашивали, куда они могут перечислить средства. Мы не побираемся. Мы не собираем с миру по нитке. В резервном фонде области сосредоточено 250 миллионов рублей, но, если люди хотят помочь — нужно предоставить им такую возможность", — объясняет губернатор Амурской области Василий Орлов.Эту благодарность вряд ли выразить словами, да и все поступки рядом с их каждодневным подвигом кажутся мелочью. И от того так невероятно трогает, когда лица врачей расплываются в улыбке, услышав обычно "спасибо".