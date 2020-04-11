В США острый дефицит курьеров помогает восполнить стартап Starship Technologies — разработчик беспилотных вездеходов, которые самостоятельно развозят заказы клиентам

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вынудившая многие рестораны закрыть обеденные залы и перейти на формат "темной кухни", оказала огромную нагрузку на службы доставок. В США восполнить нехватку курьеров помогает компания Starship Technologies — разработчик беспилотных вездеходов, которые самостоятельно развозят заказы клиентам.Starship учредили в 2014 году двое сооснователей Skype — Ахти Хейнла и Янус Фриис. В прошлом августе стартап привлек $40 миллионов инвестиций и начал активно наращивать объем коммерческих услуг по автономной доставке продуктов и других товаров на небольшие расстояния. Компания уже работает в пяти странах, а к лету 2021-го поставила цель охватить роботами-курьерами 100 кампусов школ и университетов.Вспышка коронавируса дала Starship возможность ускорить этот рост, пишет TechCrunch. На этой неделе фирма начала оказывать услуги в Темпе, штат Аризона, а в конце марта — освоила рынок Вашингтона (округ Колумбия) и Ирвина (Калифорния).По улицам Темпе разъезжает флотилия из 30 шестиколесных робокурьеров, которые доставляют заказы с 10:30 утра до 8:30 вечера. В скором времени компания намерена расширить зону обслуживания и подключить больше ресторанов и продуктовых магазинов.Разработанные в Starship роботы на электрической тяге ездят по тротуарам со скоростью пешехода (не более 6 км/ч), объезжая встречающиеся на их пути препятствия и избегая столкновений. Каждая модель укомплектована 9 камерами, ультразвуковыми датчиками с 360-градусным полем обзора, микрофонами и динамиками. Грузоподъемность самоходных тележек ограничена 9 килограммами.Работает система так: клиент размещает заказ через мобильное приложение и указывает на карте, где находится. Как только робокурьер доезжает до пункта назначения, пользователь получает пин-код от кодового замка, которым закрыт отсек с товаром. Вездеходы перемещаются самостоятельно, однако в случае выхода системы из строя человек-оператор может в любой момент взять управление на себя.