Власти Болгарии намерены ускорить свои планы по вступлению в состав еврозоны (введение в стране единой европейской валюты) и подаст заявку на членство в единый валютный союз к концу апреля, передает Reuters со ссылкой на слова премьер-министра страны Бойко Борисова, передает Reuters.

Власти Болгарии намерены ускорить свои планы по вступлению в состав еврозоны (введение в стране единой европейской валюты) и подаст заявку на членство в единый валютный союз к концу апреля, передает Reuters со ссылкой на слова премьер-министра страны Бойко Борисова, передает Reuters.Премьер отметил, что вступление страны в еврозону поможет ей скорее справиться с последствиями пандемии коронавируса.По словам Борисова, он уже обсудил этот вопрос с главой Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, а также высокопоставленными должностными лицами Европейской комиссии и его коллегами из 27 стран-членов ЕС.Борисов сказал, что он убежден, что и Болгария, и Хорватия будут допущены в обязательную двухлетнюю "комнату ожидания" еврозоны, механизму ERM-2. Членство должно предоставить Софии доступ к финансированию со стороны ЕЦБ, уверен он.Болгария планирует одновременно присоединиться к ERM-2 и банковскому союзу ЕС."Этот (коронавирусный) кризис показал нам, что те, кто находится в еврозоне и в ее "комнате ожидания", получат миллиарды евро на восстановление (экономики). Тем, кто не является (членами еврозоны), придется брать долговые обязательства по высоким процентным ставкам", — сказал он журналистам.Болгария, одна из самых бедных, но имеющая один из самых низких уровней долга среди стран ЕС, поддерживает строгую фискальную дисциплину, но правительство ожидает, что эффект жестких мер по сдерживанию коронавируса сократит небольшую и открытую экономику Болгарии в этом году на 3% и увеличит ее фискальный разрыв до 3% от объема производства.Борисов сказал, что у правительства будет достаточно средств, чтобы выдержать последствия пандемии коронавируса, но впоследствии потребуются миллиарды, чтобы перезапустить экономику страны.