Лондонский Челси может продать летом полузащитника Нголо Канте. На 29-летнего француза претендуют мадридский Реал и Пари Сен-Жермен.

Лондонский "Челси" может продать летом полузащитника Нголо Канте. На 29-летнего француза претендуют мадридский "Реал" и "Пари Сен-Жермен"."Челси" оценил чемпиона мира в 80 миллионов евро, сообщает Чемпионат.com. В 2016 лондонцы приобрели Канте у "Лестера" за 35 миллионов. Нголо связан контрактом с "синими" до лета 2023 года.Однако руководство "Челси" готово продать футболиста ближайшим летом. Сам Канте также хотел бы сменить обстановку.