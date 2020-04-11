Число погибших от коронавируса COVID-19 в мире превысило 100 тысяч человек. Больше всего жертв в Италии, США, Испании, Франции.

Число погибших от коронавируса COVID-19 в мире превысило 100 тысяч человек. Больше всего жертв в Италии, США, Испании, Франции.Всемирная организация здравоохранения считает опасным резкое ослабление ограничений, введенных в связи с пандемией. Глава ВОЗ предупредил о риске повторных вспышек, передает телеканал "Россия 24".Турция вводит комендантский час в 30 городах, включая Анкару и Стамбул. Об этом объявило Министерство внутренних дел страны. На двое суток запрещается покидать дома.Улучшается состояние премьер-министра Великобритании, которого накануне перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Как сообщили на Даунинг-Стрит, Борис Джонсон начал ходить и разговаривать. Министр попросил британцев воздержаться от прогулок в пасхальные выходные, чтобы не усугублять ситуацию с заболеваемостью.