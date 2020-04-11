В США уже 475 тысяч заболевших коронавирусом COVID-19. 17 тысяч скончались. Мировым эпицентром инфекции стал штат Нью-Йорк - там почти 160 тысяч случаев заражения. Морги так переполнены, что власти урезали срок, в течение которого родственники должны успеть забрать тела погибших, иначе хоронить будут в общих могилах.

В США уже 475 тысяч заболевших коронавирусом COVID-19. 17 тысяч скончались. Мировым эпицентром инфекции стал штат Нью-Йорк — там почти 160 тысяч случаев заражения. Морги так переполнены, что власти урезали срок, в течение которого родственники должны успеть забрать тела погибших, иначе хоронить будут в общих могилах.Остров Харт — настоящий остров мертвых. С середины XIX века Нью-Йорк хоронит там бродяг и тех, за кем не обращаются родственники. По очень приблизительным оценкам речь идет о более чем миллионе захоронений.На кадрах с воздуха (прессе путь на остров закрыт) люди в белых защитных костюмах засыпают траншею, в которую складывают фанерные ящики. Внутри тела. Можно даже разглядеть несколько фамилий. Есть ли среди них скончавшиеся от коронавируса — непонятно, но городские власти не исключают, что они там вскоре появятся. Если раньше на острове хоронили примерно 25 человек в неделю, то теперь столько бывает и за день.Директор похоронного агентства Омар Родригес помогает властям Нью-Йорка спешно освобождать морги от невостребованных тел. Двух недель на то, чтобы забрать умершего, у родственников теперь нет. Максимум — шесть дней. Дальше — на тот самый остров Харт."Это ужасно, что сотрудникам похоронных бюро приходится доставать тела из вот таких временных моргов, где мы вынуждены разыскивать тело, а потом тащить его через остальные", — жалуется Омар Родригез, директор похоронного агентства.Штат Нью-Йорк сейчас является эпицентром коронавирусной инфекции в мире — почти 160 тысяч выявленных случаев. Это больше, чем в Италии или Испании. Вторая половина апреля и даже май вряд ли будут легче, предупреждают власти города и штата."Мы потеряли 2753 жизни 11 сентября 2001 года. А сейчас в этом кризисе погибли уже более 7 тысяч человек. Это ужасно и больно", — говорит Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк.К самому плохому готовятся и власти Чикаго — там приобрели 14 трейлеров-рефрижераторов для погибших и договариваются о покупке еще шести. Семь из десяти умерших от коронавируса в крупнейшем городе Иллинойсе — чернокожие. Дело в плохом медицинском обслуживании (нет страховок), плохом питании и сопутствующих заболеваниях."Вирус достаточно патогенен, достаточно агрессивен в отношении здоровья человека. Очень быстро, к сожалению, развивается дыхательная недостаточность и недостаточность других органов и систем, почечная недостаточность очень часто. Я как эндокринолог сталкиваюсь с очень высокой гипергликемией, то есть с очень высоким уровнем сахара", — рассказывает врач Ираклий Бузиашвили.Диабет в сочетании с лишним весом (копеечный фастфуд, дешевая газировка) — в Америке это верный признак бедности. Экономическая рецессия за ее черту за неполный месяц выкинула почти 17 миллионов человек — столько лишились постоянного дохода. Это Сан-Антонио: в очереди за бесплатной едой стоят 6 тысяч семей. А это городок Галилея в штате Флорида: сотни людей выстроились, чтобы подать заявку по безработице. Народ толпится. Какая уж тут социальная дистанция.- Я напугана. Я очень боюсь за свою жизнь. И все из-за каких-то бланков.А вот в Белом доме меры эпидемической безопасности усиливают. Журналистов перед брифингами Дональда Трампа обяжут сдавать экспресс-тест на коронавирус."Мы на вершине этого холма. И я уверен, что постепенно мы начинаем с него спускаться. В некоторых случаях этот процесс уже начался", — заявил президент США Дональд Трамп.Впрочем, других хороших новостей особо нет. Радоваться, правда, может Харви Вайнштейн. Подхвативший COVID-19 голливудский продюсер покинул медицинский изолятор тюрьмы Венде. Вирус у 68-летнего Вайнштейна прошел без осложнений.А вот в тюрьме Монро, что в пригороде Сиэтла, накануне было неспокойно. Сто заключенных устроили бунт из-за того, что шесть человек там подхватили коронавирусную инфекцию. Угрожали устроить пожар, взять в заложники охрану. Тюремщики применили перцовый газ и резиновые пули.