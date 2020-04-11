Жительница Аргентины дважды нарушила карантин, чтобы добраться до своего возлюбленного. В первый раз ее под конвоем вернули домой, а во второй девушке удалось миновать кордон в багажнике такси. Однако она не удержалась и записала видео, которое опубликовала в Instagram, после чего ее поисками занялись криминалисты.
Жительница Аргентины дважды нарушила карантин, чтобы добраться до своего возлюбленного. В первый раз ее под конвоем вернули домой, а во второй девушке удалось миновать кордон в багажнике такси. Однако она не удержалась и записала видео, которое опубликовала в Instagram, после чего ее поисками занялись криминалисты.
Violó la cuarentena para ir a ver al novio, se metió en el baúl de un taxi, burlaron el control policial en Puente Pueyrredón y ella decidió subirlo a sus redes sociales. Ahora la busca la policía