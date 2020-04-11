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<a href="https://33live.ru/novosti/11-04-2020-devushka-narushila-karantin-i-sbezhala-k-svoemu-vozlyublennomu-v-bagazhnike-taksi.html" target="_blank">Девушка нарушила карантин и сбежала к своему возлюбленному в багажнике такси</a> - Жительница Аргентины дважды нарушила карантин, чтобы добраться до своего возлюбленного. В первый раз ее под конвоем вернули домой, а во второй девушке удалось миновать кордон в багажнике такси. Однако она не удержалась и записала видео, которое опубликовала в Instagram, после чего ее поисками занялись криминалисты.