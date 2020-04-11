В результате столкновения двух грузовых автомобилей и одного легкового на МКАД в столице два человека погибли и еще двое получили ранения. Авария произошла на 41 километре МКАД.

В результате столкновения двух грузовых автомобилей и одного легкового на МКАД в столице два человека погибли и еще двое получили ранения. О ДТП сообщает МЧС Москвы на своей странице в Twitter.Как уточняется, авария произошла на 41 километре МКАД. Два человека погибли, двое пострадали. Спасатели освободили одного человека, зажатого в авто, сообщает РИА Новости.