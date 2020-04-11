В Москве, где ситуация по коронавирусу остается самой сложной, умерли еще восемь пациентов, у которых был положительный результат тестов. Об этом сообщили в оперативном штабе.

В Москве, где ситуация по коронавирусу остается самой сложной, умерли еще восемь пациентов, у которых был положительный результат тестов. Об этом вечером в пятницу, 10 апреля, сообщили в оперативном штабе.Общее число летальных исходов в столице — уже 58. А суточная заболеваемость в городе впервые превысила тысячу, передает телеканал "Россия 24".Всего по стране — более ста умерших от коронавируса. Зарегистрировано почти 12 тысяч случаев инфицирования. В том числе коронавирус COVID-19 обнаружен в Ненецком автономном округе, где до этого не было ни одного заболевшего.