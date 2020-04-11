Бунт в колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области пресечен, ситуация находится в под контролем.

Бунт в колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области пресечен, ситуация находится в под контролем.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления ФСИН по региону.Отмечается, что ранее ряд отрицательно характеризующихся осужденных пытались дестабилизировать работу колонии, совершив поджог нескольких объектов на территории промышленной зоны ИК-15.Сообщается, что по факту беспорядков возбуждено уголовное дело по статье "дезорганизация деятельности исправительного учреждения", в колонии работают сотрудники ФСИН, прокуратуры и Следственного комитета России.