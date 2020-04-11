Зарплаты футболистов французской Лиги 1 могут быть сокращены. В настоящее время ведутся переговоры министерства экономики и Ассоциации профессиональных футболистов Франции.

Зарплаты футболистов французской Лиги 1 могут быть сокращены в свзяи с пандемией коронавируса. В настоящее время ведутся переговоры министерства экономики и Ассоциации профессиональных футболистов Франции.При сокращении окладов будет использоваться дифференцированный подход. Футболисты, чей заработок более ста тысяч евро, потеряют половину зарплат. Игрокам, получающим от 50 до 100 тысяч, сократят на 40%.Самый высокооплачиваемый футболист Лиги — нападающий "ПСЖ" Неймар, зарабатывает более 2 миллионов месяц. Доход российского полузащитника "Монако" Александра Головина составляет 212 тысяч, сообщает Чемпионат.com.