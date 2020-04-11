Зарплаты футболистов французской Лиги 1 могут быть сокращены. В настоящее время ведутся переговоры министерства экономики и Ассоциации профессиональных футболистов Франции.
Зарплаты футболистов французской Лиги 1 могут быть сокращены в свзяи с пандемией коронавируса. В настоящее время ведутся переговоры министерства экономики и Ассоциации профессиональных футболистов Франции.
При сокращении окладов будет использоваться дифференцированный подход. Футболисты, чей заработок более ста тысяч евро, потеряют половину зарплат. Игрокам, получающим от 50 до 100 тысяч, сократят на 40%.
Самый высокооплачиваемый футболист Лиги — нападающий "ПСЖ" Неймар, зарабатывает более 2 миллионов месяц. Доход российского полузащитника "Монако" Александра Головина составляет 212 тысяч, сообщает Чемпионат.com.