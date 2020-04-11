Герои нового мультфильма Константина Бронзита отправились в изоляцию. Режиссер опубликовал короткий ролик в соцсетях. Он был создан по мотивам анимационного фильма На краю земли, выпущенного в 1998 году, передает ГТРК Санкт-Петербург.

Герои нового мультфильма Константина Бронзита отправились в изоляцию. Режиссер опубликовал короткий ролик в соцсетях. Он был создан по мотивам анимационного фильма "На краю земли", выпущенного в 1998 году, передает ГТРК "Санкт-Петербург".В сюжете пограничная застава старается удержаться на вершине горы. Герои короткометражки остались прежними - дед, бабка, кошка, собака и корова Маша. Они не выходят на улицу и не общаются ни с кем, чтобы сохранить равновесие в семье. Однако сделать это непросто. Таким образом мультипликатор призвал граждан России не покидать свои квартиры из-за угрозы распространения коронавируса.Константин Бронзит и сам провидит в четырех стенах уже третью неделю. Новый мультфильм он нарисовал всего за несколько вечеров.Отметим, что питерский художник-мультипликатор является двукратным номинантом на премию "Оскар". Первой его работой, которую оценило жюри, стала "Уборная история — любовная история" 2009 года выпуска. Короткометражка рассказывает о работнице общественного туалета, которая стала получать знаки внимания от неизвестного постоянного посетителя. Вторым проектом, попавшим в шорт-лист, в 2016 году стал анимационный фильм "Мы не можем жить без космоса", рассказывающий об общей мечте друзей — полететь к звездам.